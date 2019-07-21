海外歸國！替代役男拉奏大提琴 土城公所飄樂音

2019-07-21 17:23

〔記者邱書昱／新北報導〕渾厚悠揚的大提琴聲繚繞在土城區公所，全神貫注演奏的是從奧地利格拉茨音樂暨表演藝術學院碩士畢業的替代役李建樺，去年8月來到公所報到的他在平安夜、老人共餐等活動上演出，李建樺說，來自四面八方的掌聲就是最大的成就。

今年28歲的李建樺從小展現音樂天賦，2004年奪得加拿大國際青少年韋瓦第雙大提琴協奏曲大賽冠軍，以過人的術科成績順利考取師大附中高中部音樂班，談起當初選擇大提琴的原因，他笑說，「大提琴可以坐著，就選大提琴」國小二年級接觸到弦樂團後一頭栽下去。

他回憶起高二到奧地利讀書，剛開始人生地不熟、語言也不通，老師的教法都要在適應，頭1、2年是撞牆期，卻從奧地利民眾身上發現音樂素養，不管是古典樂還是現代樂的接受度高，各鄉鎮也會自發性舉辦音樂會。

經過不斷練習在2014年李建樺以最高分成績通過學士畢業考，並於同年受邀至歐洲頂尖青年樂團Animato Orchestra擔任大提琴首席，連德國柏林的室內樂教學泰斗Eberhard Feltz形容他的抖音「直入人心」。

「音樂家沒有假期」李建樺說，在學生時期每天練琴都是7個小時以上，身為演奏家追求完美是無止盡，嘗試各種拉奏的技巧，將曲子更像說故事般演奏給聽眾。

說到創意靈感，他認為，其實在生活中的大小事都能成為創意靈感，1歲多的兒子也讓他在演奏上多了份父愛。

今年8月將服完兵役，李建樺認為，不會限制自己的未來，但會以演出為目標，「音樂這條路很寬廣」，不管是台灣或是國外，只要哪裡有機會都會挑戰。

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