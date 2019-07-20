竹市警首辦「IPSC實用射擊體驗營」

2019-07-20 12:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局與新竹市體育會軟式氣槍委員會，在新竹油庫辦理「IPSC實用射擊體驗營」，活動希望透過體驗教育學習模式，培養學員服從、互助、互信及溝通等觀念，以及「專注、思考、遵守規則」。

為開拓青少年多樣運動休閒新視野，竹市警局首次與新竹市體育會軟式氣槍委員會舉辦「IPSC實用射擊體驗營」，IPSC中文譯為國際實用射擊協會，發展已經有40年，在台灣則由台灣實用射擊協會致力於推廣國內實用射擊運動競賽，而其宗旨就是在思考與技術並重的訓練下，達到正確、安全用槍的目的。

新竹市警察局表示，「射擊」已經是國際賽事的競技項目，只要擁有正確的法律觀念及安全運動常識，射擊運動中所培養的穩定性、耐力、挫折容忍力，對於青少年建立正向人生觀是有很大幫助。

本次活動對於學員訓練用槍、射擊安全及移動動作等均有著嚴格的要求，在訓練員的介紹和指導之下，學員們個個興高采烈、躍躍欲試，想要大展身手。

在「氣槍介紹四大安全守則」、「實用射擊運動教學」課程後，學員們在教練的指導下體驗實槍射擊。另外也安排「法律小百科」，向學員們宣導「防制少年涉毒及販（運）毒、少年被吸收加入幫派、少年參與詐欺集團、少年被利用從事色情行業」等觀念，避免青少年被引誘犯罪或被害。 新竹市警察局希望參與本次活動的青少年能透過射擊體驗培養出思考、判斷、勇氣、耐力等特質，知法守法，過一個充實而有意義的暑假！

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