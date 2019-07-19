韓國瑜才自誇清淤就淹大水 高雄人怒：淹到沒辦法回家

2019-07-19 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鳳山、林園、小港、前鎮等區域多處路段，今下午雷雨狂襲，多處街道出現積淹水，連市府鳳山行政中心外都出現積水，再度打臉市長韓國瑜清淤神話。一名高雄正妹就發文怒批，淹水淹到沒辦法回家，「是誰說上任（韓國瑜）會讓高雄變更好的」。

高雄今天下午2點開始下起大雨，許多地區時雨量破百，導致高雄多處地區淹大水，水深幾乎快要一個輪胎高，許多下班的民眾機車都只能用牽的，警方也在多處路段管制指揮交通，避免發生意外。

韓國瑜傍晚5點許進駐市府災害應變中心，獲報84件淹水災情，許多網友分別在網路上、韓國瑜臉書粉專貼出淹水照片，狂酸韓國瑜才剛清淤完就立刻被打臉。

對此，一名高雄正妹忍不住在臉書「爆廢公社」發文抱怨，淹水淹到沒辦法回家，怒批韓國瑜一個城市都處理不妥了，還想去選總統，「先說好跟顏色無關啊，只跟愛講大話的魚（韓國瑜）有關，有沒有人跟我有同感的啊，同為高雄市民的各位路上小心」。

網友也留言，「 我也是卡在淹水路段回不了家」、「韓市長真屌，半年搞掉花媽多年政績？」、「高雄只能自求多福 小港4點多下班出來只能用汪洋形容」、「水進得來 高雄發大財」、「昨晚還有嘴砲市長說自己多厲害，清多少，什麼良心的，馬上被老天爺打臉」。事後女網友因不明原因把文章給刪除。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法