大雨還沒下完！週六中南部嚴防強降雨 大台北衝36度

2019-07-19 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）日中南部要嚴防雷雨、豪大雨，其他地區也有降雨，但到了下半天水氣漸緩，週日（21日）全台恢復「白天熱、午後雷陣雨」天氣，預估未來一週都會保持這樣的典型夏季天氣。

中央氣象局預報，明天持續受低壓帶及暖溼西南風影響，「中南部、東南部」地區有陣雨或雷雨，也可能發生局部大雨或豪雨；「其他地區」也有短暫陣雨或雷雨，午後有局部較大雨勢發生機會，請民眾留意短時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

天氣風險公司指出，週六降雨熱區落在嘉義、台南、高雄、屏東等地區，下半天水氣慢慢緩和，週日（21）轉為白天悶熱、午後對流旺盛的典型夏季天氣，並預計持續一整週；據近期資料，下個星期沒有颱風發展跡象。

溫度方面，由於南部降雨較為明顯，高溫約31度上下，其他地方約33至34度，而大台北高溫可以來到36度左右，沒下雨時天氣較為悶熱，東南部地區則有焚風發生機率。

紫外縣方面，台東縣達紫色「危險級」；北北基、桃竹苗、彰化、南投、雲嘉、高屏、宜花、連江、金馬達紅色「過量級」；台中市、台南市達橘色「高量級」。

空氣品質方面，竹苗、中南部、宜花東、金門、澎湖為「良好」等級；北北基、桃園、馬祖為「普通」等級。環保署指出，明天環境場主要是西南風，迎風面「中南部」擴散條件及降雨洗除作用較佳，空氣品質普遍良好；「北部」位於下風處，容易累積汙染物，午後受光化作用可能使臭氧濃度上升。

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