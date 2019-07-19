韓國瑜昨晚才發文自誇 鳥松神農路再度淹大水

2019-07-19 18:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書PO文，自誇市府清淤成效，拿鳥松神農路的清淤一天挖出167噸的淤泥說嘴，稱「清疏長度已超過過去幾年的每一年」、「長度、重量都會比過去三年加起來還多」。結果不到24小時，神農路今天下午再度淹大水，韓國瑜的清淤神話立刻被老天爺打臉！

民眾今天下午拍下神農路的淹水情況，比上一回有過之而無不及，最高水深及膝，清淤的涵洞黃水不斷的湧出，轄區員警在場拉起警戒線，疏道交通，涉水而過的車輛險象環生。

對照韓國瑜昨夜的貼文所稱，「昨日我到鳥松區神農路視察下水道清淤狀況，光是昨（17）日一整天，工程人員就清出大約167噸的淤泥。而至目前為止，總長約370公尺長的神農路下水道已經完成清淤250公尺，期望神農路以及其他已完成清淤的區域在清疏工作完成後，能夠不再陸路成渠、逢雨必淹。」實在格外諷刺。

最後還感謝水利局相關工作同仁和參與清疏下水道的辛苦工作人員，長度、重量都會比過去三年加起來還多「我們要讓大家感受到港都的良心」還給大家一個不會遇雨便淹的高雄。

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