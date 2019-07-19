南鐵地下化施工、封閉平交道 這個社區卻成了孤島...

2019-07-19 20:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南鐵路地下化施工中，仁德段的大林平交道永久封閉，導致亞航社區對外聯絡的重要動線被阻斷，居民必須繞遠路進出，連救護車都不易深入，讓當地淪為孤島，居民今天聚集陳情，籲請市政府協助改善。

位於仁愛里的亞航社區，有上百戶，緊鄰縱貫鐵路，以往穿越大林平交道，即可往返台1線，封閉後，對外聯絡極為不便，尤其當地居民，3成是老人家，無法自己駕車，必須徒步繞遠路，要出個門，相當辛苦。

亞航社區自治會長展祥雲表示，目前替代進出台1線的防空暨飛彈指揮部前平交道，距離原路的高鐵或公車站牌，徒步約30分鐘，對老人家的體力是一大考驗；而從成功里或武德宮雖然也可以連接，但都是小路，通行不易。

展祥雲說，由於原平交道被封閉，進出社區必須繞路，之前曾有救護車也花了一些時間才抵達，對外交通的改善，刻不容緩。

亞航社區居民聚集陳情，議員吳禹寰邀市政府環保、交通與工務等局一起協調，住戶提出的訴求，包含在原封閉處架設天橋，或者新設平交道，方便進出；闢8米道路延伸至武德宮，方便當地由北至南的行程。

另外，也建議在台1線加裝引導進亞航社區的標示、交通號誌時間縮短等，以利進出，並增設高鐵接駁或公車站牌，讓老人家不用再多走30分鐘。

而社區道路旁，目前雜草叢生，且堆置了廢棄物，登革熱疫情蔓延，居民都很憂心。

居民強調，很贊成鐵路地下化，當地也沒有從中得到任何補償，只希望市政府可以改善因施工造成的交通不便。

吳禹寰則要求各單位研議改善之道，儘速回應、處理，讓亞航社區不再成為交通孤島。

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