南鐵地下化尚有50餘戶未點交 鐵道局：持續溝通暫不強拆

2019-05-22 12:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台南鐵路地下化工程，至今年5月初尚有70餘戶未完成點交，已嚴重影響工程全面推展，交通部鐵道局表示，考量避免造成社會大眾疑慮及衍生社會成本，暫不採取強制拆遷手段，仍以柔性勸說與理性溝通方式，持續與住戶拜訪溝通，並提供必要協助；近期又有多戶完成點交，包含長榮路地下道南邊又有15戶，此為用地取得關鍵性突破，該處大樓拆除後於實踐街至開元國小間約700公尺路段，就可全面展開地下化施工。

台南市區鐵路地下化計畫奉行政院核定且納入「前瞻基礎建設計畫」，計畫經費達293.6億元，工程範圍從大橋站至大林平交道南側，全長8.23公里，除台南車站地下化外，並增設林森站及南台南站2個地下車站。鐵道局表示，已於106年起陸續發包及施工，依核定計畫期程預計於111年底達成地下化通車的目標。完成後將可大幅紓解台南市區交通、消弭平交道以提升行車安全、縫合道路系統及有利都市整體發展，更可改善都市景觀及強化環境品質，是台南市民期盼已久的重大工程。

鐵道局表示，因地下化工程需求，需使用到現有鐵路路權外的土地，影響住戶共計有340戶，鐵道局與台南市政府依法辦理協議價購及徵收作業，近期又陸續有住戶與鐵道局中部工程處完成點交，其中位於長榮路地下道南邊的品字型大樓全棟共15戶已全部完成點交，且沿路相關區段住戶多已拆遷完成，因此，鐵道局中部工程處已調派大型機具進場，執行拆除作業，拆除後於實踐街至開元國小間約700公尺路段，將可全面展開地下化施工。

另外，該計畫其他已完成點交及未受到用地取得影響的路段，包含聖功女中至北園街間、開元陸橋至小東路間、府連路至崇明街地下道間及榮譽街以南等引道及隧道段，擋土連續壁、開挖、南端引道段地下結構主體等均已全面展開施工。為能達成台南市民所期待的鐵路地下化通車後美好願景及都市發展，減少施工時造成市區交通黑暗期，鐵道局中部工程處仍將持續拜訪尚未點交的住戶，希望獲得諒解及支持，讓台南鐵路地下化儘早完成通車。

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