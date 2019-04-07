台南鐵路地下化2022通車 9平交道8地下道3陸橋將消除

2019-04-07 23:20

［記者劉婉君／台南報導］台南鐵路地下化預計2022年底通車，全長8.23公里，沿線共有9處平交道、8處車行及人行地下道及2處鐵路橋涵、3處陸橋，也將在地下化後消除。

台南鐵路地下化北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.53公里，沿線經過包括實踐街、東豐路、青年路、復興路、榮譽街、生產路、龍寶路、後勤司令部、大林路等9處平交道；長榮、小東、民族四維、府連、林森大同地下道，以及台南車站、衛民街、崇明街等3處人行地下道；開元路、東門、中華陸橋；光華街、月見堂溪鐵路橋涵等。

鐵道局第六工務段表示，四維、林森大同、小東地下道及中華陸橋，均不在此次計畫中，開元國小兩座人行陸橋目前已拆除1座，另1座將改建。

工務局指出，地下道每遇颱風豪雨即易淹水，因此鐵路地下化後將填平，小東、四維、林森大同、中華陸橋等，若工程未來有剩餘款或向中央爭取經費，也希望納入填平與拆除。

不過，台南民間發起保留壽陸橋（四維地下道）連署活動，希望留下日治時期興建的壽陸橋，工務局也表示，雖然文資審議後評估整座橋梁未達文資價值，但也希望輔導做文資保存，至於保留方式還要再討論。

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