韓國瑜才自誇清淤成效 高雄大雨多處街道積水像小河

2019-07-19 16:20

〔洪定宏、黃旭磊、葛祐豪、洪臣宏、蔡清華／高雄報導〕高雄地區今天下午下起大雨，包括大寮區、鳥松區、林園區多處積水，路面猶如小河流，民眾擔心即將下班，阻斷返家路。

高雄市長韓國瑜昨深夜才在臉書PO文，自誇市府清淤成效，稱「清疏長度已超過過去幾年的每一年」、「長度、重量都會比過去三年加起來還多」。還說「我們要讓大家感受到港都的良心」，還給大家一個不會遇雨便淹的高雄，但今天下午一場大雨就破功。

大寮區永芳里進學路水勢湍急，馬姓民眾說，輔英科大、大寮國中地勢較高，雨水來不及排泄，到了下游處如同小河流，擔心雨水沖入民宅，已準備器具待命。

瑞豐夜市鄰近道路積水淹上人行道，受低氣壓過境影響，市區下午打雷閃電，各地烏雲密佈狂降豪雨，裕誠路一帶鄰近瑞豐夜市，疑下水道堵塞積水淹進人行道，多輛機車拋錨，女騎士呼救「發不動啦」，店家趕緊幫忙並掃除積水，男店員驚呼「高雄淹大水，發大財啦。」

鳥松區澄清路、水管路也是積水嚴重，車輛涉水而過，險象環生。至於引發口水論戰的神農路，高雄市政府有了前車之鑑，派遣移動式抽水機不斷抽水，但已經開始積水。

市府鳳山中心兩處凹陷的草坪也淹水，草坪瞬間成了「滯洪池」，中心前的光復路，下午3點多開始淹水，警方趕緊架起封鎖線，提醒人車減速；而市府鳳山中心前的便利超商，積水已逼近門口，約到達腳踝處，不少騎士及行人都在騎樓處躲雨等待。

市長韓國瑜之前公開表達關切的林園區，也傳出多處積水，民眾說，林園南路20多年沒淹水，居然也淹起大水，許多人在臉書探詢淹水狀況，擔心下班後無法返家。

高雄市議員邱俊憲說，治水需要專業跟長期的預算投入，市長韓國瑜還是回歸正途，不要把部分治水應做的工作當作政治提款機，面對劇變的天候，還是要謙卑面對，今日一陣雨，多處嚴重積水淹水，韓市長的良心，不攻自破。

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