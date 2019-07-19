台灣本土自辦 2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展開幕

2019-07-19 22:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展，今（19）日在南市美術館2館的跨域展演廳開幕，邀請名演員劉香慈擔任活動大使代言宣傳，影展一連5天播映，免費索票觀賞，這也是民間社團結合各界力量自辦的國際性兒童影展，為國內創作者搭起通往世界橋樑。

今年影展由南市音像文化發展協會及台南美術館合辦。南美館館長潘礻番說，藝術多元形式，南美館是全台美術館唯－有實驗劇場，因此樂於跨界合作，為影像藝術立下重要里程碑。

南市音像文化發展協會理事長陳孟訓表示，協會成員主要來自基層教師後盾，期望透過影展交流及培訓等方式推動美學教育。

今年影展以「共童玩創」為主題，廣募世界各地青少兒短片影像創作，有上百部影片參展，免費索票開放民眾觀賞，入圍作品更能受邀至希臘雅典影展播映。

影展為期5天的活動，以德、法、新加坡等不同系列為子題 ，今天開幕以「德國文化日」主題，播映德國名片「出賣快樂的男孩」以及「小鎮女王」。

影展主席汪純煌表示，AnimEDU台灣影展競賽是一個短片創作為主的影像競賽，希望透過每兩年一次的影展活動，徵集世界各地具有藝術性、原創性及當代性的優良兒童短片，讓台灣能夠成為亞洲地區兒童暨青少年短片創作及視覺藝術創作的交換平台。

值得一提的是，評審團由小朋友組成，小小導演們透過簡易錄像設備，運用「低科技、高創意」的手法參與導演、編劇及製作過程，向世界展現新一代的影像觀點。

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名演員劉香慈擔任活動宣傳大使。（記者洪瑞琴攝）

2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展，今天在南美館開幕。（記者洪瑞琴攝）

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