學測面試失利 雄中林聖傑不灰心拚上指考第三類組全國榜首

2019-07-18 16:42

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄中學第三類組考生林聖傑，指考成績472.25分為全國榜首，林聖傑為五福國中資優班甄試錄取雄中，曾參與清華盃化學競賽，成績優異。

108年大學指考成績結果出爐，雄中三類組（六科）500分以上有26人，其中，林聖傑高分472.25分，校長謝文斌查出為全國榜首，而五科（不含國文）4百分以上有75人，二類組（五科）4百分以上有67人，一類組（六科）470分以上有32人。

林聖傑父母都是醫師，指考前學測也是滿級分，面試沒上理想學系，繼續拚指考仍高分衝到榜首。

謝文斌說，秉持全人教學教育理念與自由校風，恭喜師生卓越表現，期待學生持續努力，貢獻社會。

雄中表示，本屆各科最高分也超越去年，其中，三類（不含國文，五科）最高472.25分（去年467.4分）；三類（六科）最高554.35分（去年546.65分）；二類（五科）最高460.75分（去年458.3分）；一類（六科）最高549.85分（去年548.2分）。

至於單科滿分部分總計有14人 （數乙13位、化學1位），其他單科最高分分別是數學甲98、物理99、國文95.2、英文95.5、生物95.4、地理97、公民95.6、歷史93分。

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