10年來第一次！新竹市西濱路段平計畫、重鋪6.65公里路面

2019-07-18 15:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市的15五線西濱公路連接台68線與台61線，是通往新竹縣、苗栗縣的重要聯外道路，每逢連假出遊、假期返鄉就湧入車潮，平日也有許多大型車輛行駛，使用率高，但10年來未曾整修，路面破損多處坑洞，經市府爭取，公路總局將投入1億300萬元，22日起到10月底，進行台15線竹港大橋到浸水橋路段，即72k處到78.65k處，共6.65公里進行全面刨除重鋪，會採白天施工方式，請民眾注意。

市府表示，台15線每天承受龐大車流，更是砂石車和大型車來往的路段，路面品質維護不易，沿線除局部修護，10年來未刨除重鋪，市長林智堅日前向公路總局爭取改善計畫，終於要開始執行路平計畫了，預計完成6.65公里的路面重鋪，要提供居民及來往車輛平穩、安全的通勤道路。

交通處統計，台15線西濱公路是雙向6車道的30米寬道路，雙向流量尖峰時段每小時超過3000車次，車種組成包含大小各式車種，沿線有17處號誌化路口連結新竹市，此次改善長度達6.65公里，改善面積近20萬平方公尺，是近10年來台15線首度刨除重鋪工程。

公路總局新竹工務段表示，因台15線車流量龐大，為讓交通衝擊降到最低，並考慮交通安全，路平白天施工及採「調撥車道」施工，施工區域將設置交維警示措施及人力指引，維護施作同仁、廠商及行車安全；並用半半施工方式，將各線道分批刨鋪，盡可能減低對交通影響，提醒民眾行經該路段注意安全。

工務處強調，路平計畫是經車流量評估後，在「交通優先」、最不影響市民用路的情況下逐一排定施作，此外路平計畫也會責成各管線單位，將造成路面不平整主因的「人孔蓋」下地化，這兩年多來已調降近5000個人孔蓋，大幅提升行車品質，市府將落實聯合施工及建案整合等路平管理政策。

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