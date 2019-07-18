保護環境 關西人反甲級事業廢處理業者進駐

2019-07-18 15:44

［記者黃美珠／關西報導］繼反宏關發電廠之後，環保意識高張的關西人今天再度站出來反對某甲級事業廢棄物處理業者進駐關西，由關西鎮環境守護協會理事長溫志洸、監事曾繡雅等率領地方里長、社區發展協會理事長等一起向鎮長劉德樑陳情，劉德樑也當場致電縣府相關局處，強調他跟鄉親站在一起，反對有害環境的業者進入關西。

新竹縣政府表示，這個在桃園龍潭從事甲級事業廢棄物處理的業者，今年4月送件到縣府國際產業發展處，表示他們計畫要在關西都計區內佔地約4439.51平方公尺（約1343坪）的乙種工業區內新建關西廠廠房，因面積超過2000平方公尺（605坪），所以依法須經都市設計審議委員會就其廠房造型、出入動線、法定綠地等外觀進行審議。

上個月中，都審會初步審議結果認為：業者必須加強臨接台3線正面立面的綠美化，另內部欠缺的機車停車位等也須一併修正，修正後才會核定通過，所以迄今還沒核定。

縣府強調，業者確實迄今並沒有明確說出蓋了廠房要做何用途，但是根據其原屬的業別，負責主管的縣府環保局雖然還沒收到對方提出的興辦事業計劃書，但已「嚴陣以待」，如果真的仍是要做甲級事業廢棄物處理廠就一定會面臨要做環評，縣府屆時會嚴加把關，請鄉親放心。

鎮長劉德樑則說，他不知道有本案，他希望縣府在准駁相關申請時，事前必須要先對地方召開公聽會。原則上都計區內的工業用地，雖然考慮鄉親能就近就業的權益，但他只歡迎無污染的工業進入，特別是該工業區確實就緊鄰著關西淨水場的取水口。

雖然新竹縣都市設計審議委員會還沒核定業者的都市設計審議，但因初步已經通過，所以已經引起關西鄉親的反彈。

新竹縣關西鎮環境守護協會理事長溫志洸、監事曾繡雅、廠房所在的東光里里長葉明璋、社區發展協會理事長游興財等地方人士，今天一起向鎮長劉德樑陳情，表達誓死反對的立場。

曾繡雅強調該廠專門做電腦、高科技相關的事業廢棄物處理，所生的重金屬的危害很大，特別是廠址距離關西淨水場不到300公尺，不僅嚴重危害全鎮飲用水安全，就連鳳山溪下游的用水安全也會受到戕害，而根據飲用水管理條例第五條的規定，本案如果允許開發顯有違法。

該協會已經發文要求縣府7月30日以前說明都市設計審議委員會通過的理由，如果逾期沒有回復，或是回復理由不明，他們不排除要狀告監察院，甚至委任律師提起行政訴訟，追究失職、甚至瀆職的官員。

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