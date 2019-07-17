暑假境外傳染病移入高峰 疾管署、藥妝店合作提供諮詢

2019-07-17 23:15

〔記者林惠琴、實習記者魏衣君／台北報導〕暑假是出國旅遊的旺季，也是民眾從國外帶回傳染病的高峰。今年登革熱、阿米巴性痢疾等已有超過400例境外移入病例，為讓民眾開心出門、健康回家，衛福部疾管署與藥妝店合作，提供門市藥師旅遊防疫諮詢服務，並建置「智慧檢疫系統」，加強有傳染病疑似症狀者回台後的後續追蹤。

走遍40、50個國家，有地表最強背包客之稱的陳岳賢，今日出席記者會分享自身旅遊經驗，提到曾在埃及路邊喝了一杯當地有名的洛神花茶，結果狂拉肚子，回台還是一直拉不停，就醫後發現原來是腸胃發炎。

陳岳賢建議，出國旅遊除了備齊各類藥品，若到衛生條件較差的國家，應盡量避免食用未烹飪過的生食，也不要飲用路邊開放式的飲料，且有些不肖商人會撿瓶子洗淨再裝飲品，因此購買瓶裝水或飲料時，要注意瓶蓋是否密封。

根據疾管署統計，今年已有超過400例境外移入病例，其中，以登革熱占比近5成最高，其次是阿米巴性痢疾、麻疹，感染地包含21國，以印尼、越南、菲律賓等東南亞國家為主。

疾管署表示，為防杜境外移入傳染病危害國人健康，與屈臣氏合作，全台超過570家門市提供藥師旅遊防疫諮詢服務，且今年已建置「智慧檢疫系統」，若民眾入境時出現傳染病疑似症狀，機場檢疫站人員可透過電子化表單即時將民眾健康及防疫評估等資料傳送給地方衛生單位，以利後續追蹤健康狀況；民眾也可利用「民眾主動E回報」功能，隨時回報入境後健康狀況給衛生單位。

疾管署提醒，民眾出國前最好主動蒐集相關防疫資訊，必要時可至旅遊醫學門診諮詢，旅途中也應落實個人防護措施，入境時或返國21天內有疑似症狀，應主動通知機場檢疫人員，或是儘速就醫並告知旅遊史。

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