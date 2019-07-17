夏日限定奇景 二水「絲瓜瀑布」再現

2019-07-17 21:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕炎炎夏日，絲瓜進入銷售淡季，彰化縣二水鄉青農許慈良卻比平常更忙碌，將一條條絲瓜刨皮，懸掛在門口日曬，集結成串，猶如一條「絲瓜瀑布」，壯觀奇景吸引不少路過民眾目光停下拍照。許慈良表示，絲瓜布天然無毒，近年受不少消費者喜愛，於是利用夏季時大量生產，家門口掛滿絲瓜條，意外成為最吸睛的招牌。

許慈良說，對農業有興趣，十多年前大學畢業後返鄉種植山藥泥跟葡萄等經濟作物，後來發現絲瓜產量穩定價格好，6年前利用1甲地改種，不過進入夏季，各式農產上市，絲瓜產量過剩價格受到影響，某日到北部擺攤市集時發現，民眾對於天然絲瓜布、絲瓜水有需求，便嘗試製作，結果受到好評，利用夏季時大量生產，解決產量過剩問題，銷售還比賣傳統絲瓜好，1年可賣1萬多條絲瓜布。

絲瓜瀑布真的是無心插柳！許慈良說，絲瓜布製作相當耗時，熟成45天才能去皮，接著要在陽光下風乾3日，遇到下雨，就得趕緊收拾，沾水了又得多曬2日，耗時費力，某日發現家中鐵門用的防颱架升降可當曬乾架，便串起一整排曝曬，每次防颱架放下就猶如瀑布般傾瀉，相當壯觀，而且遇雨也不用急忙收拾，相當好用，也吸引民眾好奇目光拍照，逐漸成為特色。

絲瓜布不只可以拿來清潔用品，也能拿來DIY。許慈良媽媽陳銀純發揮巧手，製作透氣絲瓜帽，古亭畚、貓頭鷹夜燈與動物筆筒等文創品，精緻程度令不少民眾愛不釋手，大喊「卡娃依」。

二水鄉農會總幹事蔡文琳今日前往絲瓜瀑布參觀，讚許青農許慈良多元發展，將絲瓜的附加價值運用到淋漓盡致，就不怕產量過剩的問題，也大大提升農產收入；許慈良說，為讓民眾體驗絲瓜布、絲瓜水製作，特別開放農村小旅行課程，歡迎至二八水商圈網站報名。

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