烈日加上大雨 南投頭社絲瓜陷「菜金菜土」輪迴

2019-06-11 16:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕菜金菜土！受白天烈日高溫與連日午後大雨影響，南投絲瓜專業生產區，日月潭頭社絲瓜產量大減逾6成，價格攀升到每台斤3、40元，但因端午休市，市場累積貨量，導致價格跳水腰斬，每台斤只剩20元，農友無奈說，今起又開始下雨，未來絲瓜到貨恐不樂觀，就算價格飆升也無貨可賣，今年確實相當辛苦。

頭社絲瓜在端午前夕，都因雨害出現裂果，或是絲瓜藤遭烈日曬乾枯死的現象，產量大減逾6成，雖然量少價揚，每台斤最高達40元，但因嚴重減產，農民也只能望高價興嘆。

為增加絲瓜結果率，魚池鄉公所甚至提供20萬隻蜜蜂協助授粉，日前適逢端午節天氣正好穩定，加上連假果菜市場休市，使得市場到貨量足，近日絲瓜價格已腰斬只剩10幾、20元，令農友相當無奈。

農民表示，5月梅雨季以來，天氣型態相當極端，白天是晴朗的好天氣，但過了中午，雨勢來得又大又急，田間排水不及，絲瓜藤很容易就淹水，就算積水退去，絲瓜卻又因烈日影響，出現裂果。

此外，蜜蜂遇到下雨天，也不會到田間採蜜授粉，嚴重影響結果率，雖然端午之前公所協助放蜂，但今天起又將連續下雨，只怕接下來的絲瓜又要減產了。

魚池鄉農會表示，絲瓜價格要看市場到貨量，以及供應的蔬菜種類是否出現排擠效應，近期絲瓜受大雨影響，導致價格波動相當大，就算行情好，農民也無貨可賣，為穩定絲瓜收成，除了協助放蜂救產量，未來也會嘗試以嫁接方式提升絲瓜抗病性，避免天氣因素影響農民收益。

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