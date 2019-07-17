福七第一筆資料收到了！預計7個月後免費開放使用

2019-07-17 18:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕福爾摩沙衛星七號在上個月25日順利升空後，昨天成功觀測到第一筆大氣層和電離層剖線資料，並於今天資料處理完成。太空中心指出，不過目前仍只是測試階段，預計發射後第7個月，科研團隊確認資料無誤後，電離層和氣象資料將免費開放各界使用。

福衛七號於台灣時間6月25日下午2點30分，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，由美國SpaceX公司的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）搭載發射升空，同日下午8點48分，福衛七號在軌道繞行第三圈時，進入台灣地面站的通訊範圍，成功與位在中壢與台南的地面站進行通聯。

太空中心表示，福衛七號緊接著展開各項次系統檢查，目前各項功能測試結果均為正常，在昨天成功觀測到第一筆大氣層和電離層剖線資料後，太空中心將持續對最新掩星訊號的接收技術和無線電射頻信標儀和離子速度儀進行測試，針對衛星特性和環境，進行衛星運作參數的最佳化。

太空中心指出，待參數最佳化後，太空中心、中央氣象局、中央大學、成功大學和國際性大氣和電離層科研團隊將合作，進行福衛七號資料的驗證與氣象預報影響評估，預計發射後第7個月，可以開始提供所觀測到的電離層和氣象資料。

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