延續掩星氣象觀測 福衛七號6/25升空

2019-06-23 23:23

〔記者林惠琴／台北報導〕台美大型合作的福爾摩沙衛星七號正在美國太空梭發射基地蓄勢待發，預計美國時間6月24日、台灣時間25日由太空探索公司（SpaceX）的獵鷹重型火箭搭載發射升空，將為台灣太空發展再立一道新里程碑。

我國繼成功發射福衛一號、二號、三號、五號，將再加入福衛七號，任務為建立一高可靠度操作型氣象衛星系統，延續2006年所發射福衛三號計畫的掩星氣象觀測任務，將於低傾角佈署6枚任務衛星，密集提供中低緯度的氣象觀測資料。

福衛七號於今年4月運抵美國，陸續完成衛星功能測試、衛星推進系統洩漏測試、衛星飛行軟體設定、衛星填充燃料、衛星與火箭分離系統安裝、更換太陽能板展開與固定纜線，以及衛星最後檢查與整裝等工作。

國研院太空中心副主任余憲政表示，目前發射前整測作業已結束，也裝載到發射火箭上，屆時發射就要看當天的天候因素，以及是否尚有其他火箭技術問題待排除，但目前並沒有聽到有任何的狀況。

此次福衛七號發射作業由美國空軍的Space Test Program-2（STP-2）任務編組負責，除了六枚福衛七號衛星外，尚有其他計畫的衛星一起發射升空，總共24枚。

發射地點則是甘迺迪太空中心管轄的SLC 39A發射台，曾經在這裡發射執行太空任務的火箭，包含14次阿波羅登月計畫的農神火箭、94次太空梭發射，以及SpaceX 15次獵鷹九號火箭與2次獵鷹重型火箭。

福衛七號特色之一是首度使用台灣自主研發的衛星操控系統，並有本土品牌的天線元件。余憲政指出，台灣負責衛星本體與操控系統，美國負責科學儀器、火箭與地面站，資料分析則是台美雙方同時執行，預計發射當天觀禮的台美雙方約400人。

在福衛五號成功發射運轉後，證明台灣已具備研製高解析度遙測衛星的能力，我國第2顆自製衛星獵風者號也將在未來2年內發射，除搭載全球導航衛星系統訊號反射接收機外，更多國產衛星關鍵元件也會隨其升空。

目前為期10年、從2019至2028年的第3期太空科技發展計畫也開始執行，共投入251億元，持續壯大太空實力。

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