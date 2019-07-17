53歲婦關節炎失控 心肌梗塞險要命
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成大醫院過敏免疫風濕科主任翁孟玉醫師了解患者手部有無類風濕性關節炎病症。（記者王俊忠攝）

成大醫院過敏免疫風濕科主任翁孟玉醫師了解患者手部有無類風濕性關節炎病症。（記者王俊忠攝）

2019-07-17 22:00

〔記者王俊忠／台南報導〕53歲患有類風濕性關節炎的陳女士回診時跟成大醫師說，某晚與家人晚餐吃到一半，突感胸口悶又痛、喘不過氣、冒冷汗，送急診診斷是心肌梗塞，做心導管、放支架才撿回1命，納悶自己不算老怎會得心肌梗塞？醫師指陳女有類風濕性關節炎病史、服藥不正常，病情沒控制好，身體一直處於發炎狀態，增加罹患心肌梗塞的風險。

罹類風濕性關節炎 服藥挑三揀四

成大醫院過敏免疫風濕科主任翁孟玉醫師表示，陳女平時作息規律，不抽菸、不喝酒，也沒有高血壓或糖尿病，但她是位類風濕性關節炎患者，平時吃藥常擔心副作用、挑三揀四，病情控制不理想。根據成醫過敏免疫風濕科近期健保大數據分析發現：類風濕性關節炎、全身性紅斑性狼瘡、乾燥症、硬皮症、皮肌炎、多發性肌炎等全身自體免疫疾病，全部都會增加冠狀動脈心臟疾病危險，部分研究結果已發表在國際知名期刊Rheumatology。

冠狀動脈心臟疾病一直以來名列台灣10大死因前茅（2017年是10大死因第2名），是個隱形殺手，對國人健康有很大威脅。翁醫師指出，全身自體免疫疾病包羅萬象，各類疾病臨床表現不一樣，但這類疾病多處於慢性發炎狀態，以最常見的類風濕性關節炎為例，它確實會增加動脈粥狀硬化危險，因為長期發炎的疾病，本身就是造成心臟冠狀動脈阻塞的危險因子。

翁孟玉表示，近年來治療類風濕性關節炎目標明確擺在「達標治療」上，達標原則是4個1，即是把疾病控制治療到只有1個關節腫、1個關節痛、疼痛指數剩下1、發炎指數也剩下1，把類風濕性關節炎控制到幾乎感覺不到它的存在，生活品質能明顯改善，也能避免早發的冠狀動脈心臟疾病，一舉數得。

翁醫師指全身自體免疫疾病致病機轉很複雜，一般有體質與環境兩大要素，如社經地位差些民眾、身處衛生差環境、空污與抽菸都是致病危險因子，民眾應避免接觸。

  • 類風濕性關節炎關節變形症狀。（記者王俊忠翻攝）

    類風濕性關節炎關節變形症狀。（記者王俊忠翻攝）

  • 半百婦類風濕性關節炎失控，心肌梗塞悄上身險要命。（記者王俊忠翻攝）

    半百婦類風濕性關節炎失控，心肌梗塞悄上身險要命。（記者王俊忠翻攝）

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