53歲婦關節炎失控 心肌梗塞險要命

2019-07-17 22:00

〔記者王俊忠／台南報導〕53歲患有類風濕性關節炎的陳女士回診時跟成大醫師說，某晚與家人晚餐吃到一半，突感胸口悶又痛、喘不過氣、冒冷汗，送急診診斷是心肌梗塞，做心導管、放支架才撿回1命，納悶自己不算老怎會得心肌梗塞？醫師指陳女有類風濕性關節炎病史、服藥不正常，病情沒控制好，身體一直處於發炎狀態，增加罹患心肌梗塞的風險。

罹類風濕性關節炎 服藥挑三揀四

成大醫院過敏免疫風濕科主任翁孟玉醫師表示，陳女平時作息規律，不抽菸、不喝酒，也沒有高血壓或糖尿病，但她是位類風濕性關節炎患者，平時吃藥常擔心副作用、挑三揀四，病情控制不理想。根據成醫過敏免疫風濕科近期健保大數據分析發現：類風濕性關節炎、全身性紅斑性狼瘡、乾燥症、硬皮症、皮肌炎、多發性肌炎等全身自體免疫疾病，全部都會增加冠狀動脈心臟疾病危險，部分研究結果已發表在國際知名期刊Rheumatology。

冠狀動脈心臟疾病一直以來名列台灣10大死因前茅（2017年是10大死因第2名），是個隱形殺手，對國人健康有很大威脅。翁醫師指出，全身自體免疫疾病包羅萬象，各類疾病臨床表現不一樣，但這類疾病多處於慢性發炎狀態，以最常見的類風濕性關節炎為例，它確實會增加動脈粥狀硬化危險，因為長期發炎的疾病，本身就是造成心臟冠狀動脈阻塞的危險因子。

翁孟玉表示，近年來治療類風濕性關節炎目標明確擺在「達標治療」上，達標原則是4個1，即是把疾病控制治療到只有1個關節腫、1個關節痛、疼痛指數剩下1、發炎指數也剩下1，把類風濕性關節炎控制到幾乎感覺不到它的存在，生活品質能明顯改善，也能避免早發的冠狀動脈心臟疾病，一舉數得。

翁醫師指全身自體免疫疾病致病機轉很複雜，一般有體質與環境兩大要素，如社經地位差些民眾、身處衛生差環境、空污與抽菸都是致病危險因子，民眾應避免接觸。

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