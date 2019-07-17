中市道安影片挨轟低智商3天下架 原因是…放錯版本？

2019-07-17 15:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市交通局為宣導交通安全，拍攝「路口慢看停」影片，由交通局長葉昭甫、台中市道安委員、台中市吉祥物來虎、樂虎等，以簡易舞蹈動作宣導路口慢看停，結果挨批「低智商影片」，目前影片已下架，交通局表示，因影片為新聞局協助拍攝，共有2版本，放錯版本才下架。

交通局表示，依據交通部道路交通安全督導委員會資料，近年來交通事故近6成發生在路口，為提醒民眾對路口安全的重視與注意，配合交通統一路口慢看停動作，搭配簡單旋律及舞蹈，今年7月初邀請台中市道安委員顏秀吉、林良泰、鍾慧諭，與交通局葉局長、台中市吉祥物來虎、樂虎及市府同仁一起拍攝宣導影片。

影片中提醒駕駛人開車、騎車，接近路口務必減速「慢」行，左右察「看」有無人車，讓斑馬線上的行人先「行」，盼建立全國性新駕駛文化運動，改善路口安全。

但市府將影片於本月13日上架至交通局的臉書粉絲網頁，卻引發網友砲轟，質疑是「低智商影片」、「拍得夠爛」，還有人要求「還我錢來」。

民眾表示，慢看停的交安宣傳影片，看完卻覺得很茫然，我不知道要怎樣做才叫做遵守慢看停，跳個舞就會遵守了嗎？還是只要會唱這首歌就可以，1分多鐘的影片，如果要說走路不要滑手機，還比較認同，而且影片拍攝地點是一般道路非斑馬線，容易造成混淆。

結果影片才上架3天，今天就被下架，民眾表示，莫非市府也發覺影片拍太爛才下架？不過，有網友先行一步下載並上傳YouTube；交通局行政科長盧本能表示，影片為新聞局協助拍攝，因有2個版本，新聞局說放錯版本才先下架。

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