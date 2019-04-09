交通部拍影片「路口慢看停」 政次王國材親自跳舞宣傳

2019-04-09 10:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日前接連發生行人於斑馬線過馬路時遭撞喪命，交通部除邀集六都開會，訂定為期3年的路口改善計畫外，還特別拍攝宣傳影片「路口慢看停」影片，對汽機車駕駛宣導行經路口尤其是要轉彎時，一定要記得放慢車速、擺頭左右察看有無人車、有行人時要停車禮讓等。交通部表示，該影片還特別邀請交通部政務次長王國材擔任特別嘉賓，一起跳慢看停舞步，協助宣導過路口3要訣。

行人斑馬線離路口太近時，除轉彎車可能因車速太快發生事故外，大型車輛也易因未仔細留意，或受死角遮蔽視線，導致事故發生。對此，交通部3月下旬邀集六都開會時，已討論可透過斑馬線退縮、增設庇護島、調整路口號誌等方式，提升行人安全。目前六都正進行路口篩選、現場勘查，預計4月下旬能先提出今年需要改善路口；後續只要是有車流量、行人流量都大且易肇事路口，都可繼續提報進行改善，相關經費會由交通部及內政部編列補助。

除硬體設備要改善外，交通部還委外拍攝了「路口慢看停」影片，透過輕快歌曲串聯整個宣導內容，強調車輛轉彎時，A柱遮視線時別硬拚，記得減慢速度左右確認；轉彎看見行人通行時，記得停車禮讓並送上美麗微笑等。該影片於今日上午10點於交通部「交通安全熊平安」臉書粉絲團正式上線。

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