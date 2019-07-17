侯友宜視訊參加防颱會議 丹娜絲颱風估明晚對新北影響最大

2019-07-17 10:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕丹娜絲颱風來襲，在北歐考察的新北市長侯友宜將提早結束行程返台，今天上午將以視訊方式參加防颱整備會議。依據天氣風險公司預估，颱風從明晚8點起到週五中午12點，對新北市的影響最大，各區平均約50至80毫米。

副市長陳純敬今天主持市政會議，消防局長黃德清報告指出，中央氣象局預計今天早上11點30分發布海上、陸上颱風警報，警界區為台東、屏東，新北市預計明天下午2點進入警戒區，災害應變中心將同步一級開設。

黃德清說，颱風目前位於新北市東南東方750公里海面，暴風半徑150公里，以每小時15到17公里的速度往北北西轉北的方向移動，目前位置在菲律賓呂宋島附近，已進入巴士海峽。

根據天氣風險公司預判分析，颱風明晚7點從花蓮、台東登陸，但中央氣象局預估，將從花蓮到宜蘭之間登陸，兩者有落差。颱風預計19日清晨3到4點從桃園出海，對新北市影響最劇烈的時間是從明晚8點到週五中午12點，雨量初估平均50到80毫米，山區80到120毫米，平均風5到7級，陣風8到10級。

黃德清表示，這是侯友宜上任以來首次面臨颱風，各局處已完成自主檢查的整備工作，將於10點30分召開第一次整備會議，有15個局處參與，市長也會同步視訊，隨颱風來襲，請各局評估活動是否如期舉辦，提早因應。

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