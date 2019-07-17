丹娜絲骨肉分離！「分身」進南海發展 恐挾雨彈襲中南部

2019-07-17 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」持續逼近台灣，但丹娜絲遭受呂宋島地形破壞，高低層結構嚴重分離，高層雲系越過呂宋島進入南海，而丹娜絲本身中心反而沒有強對流，進入南海的雲系恐獨立發展成一個新低壓，氣象局警告，可能有其他低壓擾動發展增強，必須密切留意。

中央氣象局表示，丹娜絲颱風在季風低壓中發展，故颱風外圍風速較大，但由於颱風所處環境較為複雜，強度增強有限，路徑預報之不確定性亦較高；氣象局副局長鄭明典在臉書上指出，丹娜絲本質是「季風低壓」，其強對流大多在外圍，近中心幾乎沒有強對流，以防災觀點來看，必須關注「強對流區」的移動，颱風中心的精確位置並不是那麼關鍵。

而「強對流區」已經與丹娜絲分離，獨自進入南海，天氣風險公司指出，呂宋島西方另有低壓環流成形，不排除進一步發展，牽動丹娜絲颱風路徑，今日需密切觀察，氣象局也示警，未來可能有其他低壓擾動發展增強，氣象局預報員黃椿喜表示，丹娜絲的高層雲系在南海重整，可能今明兩天就會成為熱帶性低氣壓，也不排除成為颱風，若成颱將是今年第6號颱風「百合」（Nari，南韓提供，原名納莉）。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析指出，丹娜絲被陸地摧殘後，高低層結構嚴重分離，南海雲系可能發展起來形成新低壓，已有部分電腦數值模擬出，南海低壓會獨立變成另一個新的熱帶低壓，甚至颱風。

「台灣颱風論壇」表示，由於高壓的導引氣流很明確，加上丹娜絲把它往北拉，南海低壓往台灣過來機率相當高，其本身挾著大量豪雨，若接近台灣將為中南部、花東一帶帶來豪雨，不可輕忽。

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