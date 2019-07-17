颱風丹娜絲逼近 氣象局深夜發海警

2019-07-17 00:14

〔中央社〕輕度颱風丹娜絲逼近台灣，中央氣象局晚間11時30分發出海上颱風警報，預計將持續向西北移動，對巴士海峽將構成威脅，週四週五對台灣的影響最明顯。

根據最新氣象資料顯示，颱風丹娜絲目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽將構成威脅。

氣象局指出，今天晚間11時颱風丹娜絲的中心位置在北緯17度，東經122.9度，也就是在恆春南南東方約600公里的海面上，以每小時11公里速度向西北前進。

根據今天晚間11時的觀測資料顯示，颱風丹娜絲中心氣壓為995百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風；瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，七級風暴風半徑150公里。

氣象局簡任技正伍婉華表示，預計明天到後天太平洋高壓減弱，颱風有北轉現象，明天起受到颱風外圍環流影響，東半部地區、北部山區及南部地區會有短暫陣雨跟雷雨，也會出現局部大雨，降雨的狀況也會隨著颱風接近，越來越明顯。

她說，預計颱風將會持續北上，星期四及星期五最接近台灣，尤其星期四的影響最大，不排除明天中午前後就會發布陸上颱風警報。

氣象局說，明天起基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區將有長浪發生；台灣附近各沿海空曠地區易有9至11級強陣風出現，鄰近海域風浪亦明顯增大，前往海邊活動應特別注意安全。

氣象局指出，明天到19日適逢大潮期間及第5號颱風影響，台灣中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水。（編輯：林治平）

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