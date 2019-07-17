燈會人潮一天抵三年 大鵬灣公司仍啟動退場

2019-07-17 00:06

［記者陳彥廷／屏東報導］觀光局昨天公佈到今年5月的觀光數據，其中因今年台灣燈會而聲名大噪的大鵬灣國家風景區，4、5月的人潮合計是歷年最多，顯見台灣燈會所留下的底蘊仍持續縈繞在大鵬灣，不過BOT商仍依照原定計畫，今天就有部分設施停業。

大鵬灣今年因為台灣燈會，3月2日受現場活動及連假之賜，讓大鵬灣主燈區（遊一區）是擠得水洩不通，共湧進破紀錄的182萬人次，此一成績是大鵬灣取近15年來最多的三年相加都不滿，也被笑稱是「1天抵3年」，也因此讓統計圖表出現「失真的高峰」。

不過，觀光局昨天更正數據時，3月的大鵬灣人潮仍有8百餘萬，大鵬灣不可能再私辦半個月燈會而沒人知道，因此計算明顯有誤不具參考性，但4、5月的人潮回復正常，就相對有參考性。

大鵬灣區4月的遊客數來到129340人，是歷年有紀錄以來最高，估計受惠於遊艇帆船季而創下新高，而5月人數也到48600人，也是歷年次高，相加起來也是歷年最高。

當地旅遊業者分析，燈會後留下主燈巨鮪來富、珊瑚之心、昌屏門及生態之書還有海之女神等等，都還延續著燈會的熱潮，加上晚上海之女神有點燈，遊客自然會增加，但大鵬灣公司想在暑假旺季且有燈會餘韻下退場，仍是令人匪夷索思。

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