太平洋高壓東退速度快 輕颱丹娜絲可能成「擦邊球」

2019-07-16 22:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕根據中央氣象局最新預報資料，由於太平洋高壓東退較預期減弱更快，氣象局已將丹娜絲路徑往東調整，從原先的「穿心颱」改為颱風中心由東半邊擦過，但仍不排除中心登陸及發布陸上颱風警報可能性。氣象局今晚11點30分將發布海上颱風警報。

今晚11點30分發布海上颱風警報

氣象局原預估明天中午前後將發布陸上颱風警報，氣象局表示，若太平洋高壓比預期東退得快，路徑持續東修，預估中心登陸機率低，但仍不排除發布陸警。

氣象局說，雖然颱風路徑出現調整，但明天東部、北部山區、恆春半島仍會出現些微雨勢，尤其東半部雨勢越晚越明顯，恐有大雨發生機會，西半部地區則要留意高溫。

週四、五最接近台灣 東半部及南台影響最大

氣象局預估，丹娜絲週四、週五是最接近台灣的時候，東半部及南台灣影響會最大，恐有大雨或豪雨發生，請民眾要多加留意。

韓及中港仍認為丹娜絲將以穿心颱登陸

根據各國最新預測路徑，美國聯合颱風警報中心、日本氣象廳和我國預估路徑類似，指出丹娜絲進入巴士海峽後將一路向北，擦過台灣東半部後持續北上；韓國、香港及中國氣象局仍認為丹娜絲將以穿心颱之姿，從台灣東部登陸，中部出海。

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