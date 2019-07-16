存第一桶金 宜蘭縣府幫中低收入戶學生脫貧

2019-07-16 15:07

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府宣佈8月起，啟動為期3年的「夢想起飛．翻轉人生」脫貧計畫；縣內低收、中低收入戶，戶內有就讀國中至高一學生為申請人，學生每月定期儲蓄1000元，縣府相對提撥2000元；3年可存10萬8000元，作為人生「第一桶金」，但只限50戶參加，即日到8月15日受理申請。

宜縣全縣戶數約16萬9900戶，低收入戶有2530戶、中低收2073戶，佔比約2.7％；縣府社會處表示，以往脫貧計畫多以個人為中心，現階段推動「夢想起飛．翻轉人生」計畫，轉變成以家庭為中心，並以家庭中青少年為主要激勵對象，帶動家戶成員共同改變。

脫貧計畫內容包括「學生個人帳戶」、「家戶輔導」（1戶1社工）以及「課程研習及志願服務」等3大主軸。學生帳戶以存款累積資產，學生每月定期儲蓄1000元，縣府相對提撥2000元，持續儲蓄3年，最高可獲10萬8000元。

「家戶輔導」則是每個家庭配置1位陪伴社工，透過追蹤輔導與關懷訪視，提供家庭為中心的整合服務；另對於參加計畫學生，提供穩定就業獎勵金、升學補習費、學習設備、參加校外比賽等補助，每項補助金額最高1萬元。

「課程研習」則是要求學生每年至少參加12小時的理財、自我探索等課程；「志願服務」則是每年要從事20小時志願服務，在養成儲蓄習慣同時，建立關懷與回饋社會的感恩行動。

縣府指出，脫貧計畫以縣內中、低收入戶家庭為對象，戶內有就讀國中至高中職一年級（含專一）學生，以學生為計畫申請人，限50戶參加，計畫期程108年8月至111年7月為期3年，洽詢電話縣府社會處救助科03-9328822分機352。

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