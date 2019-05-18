19歲雙胞胎姊妹花從軍脫貧 翻轉家庭生計

2019-05-18 19:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府社會局協助低收入戶及中低收入戶脫貧自立，今（18）天結合空軍作戰指揮部，在營區舉辦士官兵人才招募說明會及參訪，共有32名弱勢戶參加，從軍的雙胞胎姊妹周嫻和周嬋現身說法，兩人目前收入合計7萬多，大為翻轉家裡生活。

社會局長張錦麗說，新北市從2014年開始與空軍合作自強專案，鼓勵「從軍脫貧」，已協助56個家戶62人穩定就業、逐步脫貧；而為了鼓勵弱勢家庭有自立動機，凡參加自強專案而增加的所得收入，仍以基本工資每月2萬3100元列計，最長可達4年，不用擔心影響原來的福利身分。後續還有3梯次招募參訪，有興趣的家戶可報名參加甄選，連絡電話2960-3456分機5644。

周嫻、周嬋雙胞胎姊妹花今年19歲，父母小兒麻痺，都領有身障手冊，周爸爸原從事西服裁縫，但隨著手工定製西裝行業沒落，一家只能靠著福利補助維持家計。

周嬋說，去年高職畢業前夕，在信箱發現社會局寄送的公文，鼓勵報考空軍作戰指揮部士官兵，她跟家人商量後，姊妹倆一起決定加入空軍志願役行列，兩人同時錄取、受訓2個月，成為二等兵，分發在同一單位服役；在部隊長的鼓勵下，又接受水電第二專長訓練，考取了證照。

周嬋說，她們現在已晉升為一等兵，待遇各有3萬5995元，比起以前班上同學從事餐飲服務業薪水不到3萬元好很多，而且家中水電減半，還有其他就醫減免等福利，還能不斷進修報考轉服士官、軍官，讓她們對未來充滿希望和夢想。

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