19歲雙胞胎姊妹花從軍脫貧 翻轉家庭生計
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周嫻（右）、周嬋的父母專程到空軍作戰指揮部松南營區探視兩女兒在部隊的生活。（記者何玉華攝）

周嫻（右）、周嬋的父母專程到空軍作戰指揮部松南營區探視兩女兒在部隊的生活。（記者何玉華攝）

2019-05-18 19:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府社會局協助低收入戶及中低收入戶脫貧自立，今（18）天結合空軍作戰指揮部，在營區舉辦士官兵人才招募說明會及參訪，共有32名弱勢戶參加，從軍的雙胞胎姊妹周嫻和周嬋現身說法，兩人目前收入合計7萬多，大為翻轉家裡生活。

社會局長張錦麗說，新北市從2014年開始與空軍合作自強專案，鼓勵「從軍脫貧」，已協助56個家戶62人穩定就業、逐步脫貧；而為了鼓勵弱勢家庭有自立動機，凡參加自強專案而增加的所得收入，仍以基本工資每月2萬3100元列計，最長可達4年，不用擔心影響原來的福利身分。後續還有3梯次招募參訪，有興趣的家戶可報名參加甄選，連絡電話2960-3456分機5644。

周嫻、周嬋雙胞胎姊妹花今年19歲，父母小兒麻痺，都領有身障手冊，周爸爸原從事西服裁縫，但隨著手工定製西裝行業沒落，一家只能靠著福利補助維持家計。

周嬋說，去年高職畢業前夕，在信箱發現社會局寄送的公文，鼓勵報考空軍作戰指揮部士官兵，她跟家人商量後，姊妹倆一起決定加入空軍志願役行列，兩人同時錄取、受訓2個月，成為二等兵，分發在同一單位服役；在部隊長的鼓勵下，又接受水電第二專長訓練，考取了證照。

周嬋說，她們現在已晉升為一等兵，待遇各有3萬5995元，比起以前班上同學從事餐飲服務業薪水不到3萬元好很多，而且家中水電減半，還有其他就醫減免等福利，還能不斷進修報考轉服士官、軍官，讓她們對未來充滿希望和夢想。

  • 新北市社會局長張錦麗（右）關懷兩姊妹在部隊的生活。（記者何玉華攝）

    新北市社會局長張錦麗（右）關懷兩姊妹在部隊的生活。（記者何玉華攝）

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