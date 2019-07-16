中市綠捷試車》這路段居民最慘！噪音擾人、2樓還被看光光

2019-07-16 07:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線目前正在試車，有住在烏日地區建國路住戶反映，綠捷經過的建國路並未設隔音罩，致使每一試車，噪音擾人，最讓住戶在意是，若住在二樓，可能會被坐在車廂的乘客看光光，失去隱私，要求市府應比照文心路，設隔音罩。

交通局長葉昭甫表示，目前捷運工程處正全面檢視綠捷全線可能會產生的噪音情形，並且會用各種方式來減噪，如設隔音牆或者是在軌道上加滑劑，雖然捷運高度約在20公尺，一般是在4、5樓高，高度應該不會跟住在二樓有平行視線，但還是會請捷運工程處前往了解。

住在烏日建國路的謝姓住戶表示，家中住在烏日建國路上，靠近捷運烏日站，目前捷運綠運正在試車，只要捷運車廂一過，就會聽到聲音，影響住戶安寧，他希望烏日建國路沿線能有隔音罩，將聲音阻隔起來。

謝姓住戶表示，市區的文心路道路相當寬就設有隔音罩，但烏日建國路約就沒有隔音罩，難道市府視烏日人為二等公民嗎。

另外，由於住家與捷運只隔著10米左右，他住在二樓，打開窗戶就可清楚看到捷運車廂在眼前奔馳而過，車廂內有乘客有看到二樓屋內的情形，讓他的家人隱私權頓失，非常不方便。

謝姓住戶不滿的說，過去沒有蓋捷運，視野能一眼望向遠方，現在則是一開窗戶就會被看光光，讓他都赤裸上身，為了隱私只得緊閉窗戶，無法讓空氣流通，令人無法接受。

謝姓住戶表示，希望市府能在捷運行走建國路有住戶的路段設隔音罩，不但能隔噪音，也讓沿線的住戶有隱私，希望市府重視烏日人的心聲。

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