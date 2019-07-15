台南推「優質宮廟」制約擾民奏效 110報案電話銳減

2019-07-15 21:06

〔記者楊金城／台南報導〕廟會活動熱鬧，但擾民情形也層出不窮，在台南市有特別作法，台南市警察局結合市府各局處在今年5月推動「優質宮廟、文化府城」簽署宮廟行動公約後，獲得全市1268家宮廟相挺簽署公約自律，警察當後盾，嚴禁陣頭鬥毆，6月110接獲廟會妨礙安寧報案件數隨即減少5成6（減少48件），與去年6月同期比較更減少報案近7成。

廟會活動帶來的交通、噪音、鞭炮空污及垃圾亂丟，造成擾民，甚至陣頭鬥毆影響社會治安，經常是台南市民打110報案、1999市民服務專線陳情的案件。

南市推動「優質宮廟、文化府城」政策，邀集宮廟簽署行動公約後，南市警局統計110受理廟會妨礙安寧案件數6月有37件，與5月85件相較減少48件（56.47%），與去年6月105件同期比較，案件數更減少近7成（64.76%）。

深夜時段的晚上10時至翌日8時報案件數今年至今5件，比去年43件的減少案件率更趨近9成（88.37%）。

南市警局長黃宗仁為推動台南市優質宮廟文化，在每場宮廟行動公約座談會時，宣示市府當宮廟的後盾，甚至嗆聲說警察機關就是「正義幫派」，嚴正執法，絕不寬貸假借神明擾亂社會治安的陣頭，扭曲府城宗教文化。

市警局統計全市有1268家宮廟完成行動公約簽署，推動「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」等6大主軸，有效達成宮廟「自律」共識。

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