推動優質廟會公約 台南市警局長：壞人由警察來做

2019-05-23 22:32

〔記者楊金城／台南報導〕廟會活動雖然熱鬧盛大，但也少不了陣頭轎班打架、環境髒亂、噪音與空氣汙染，惹來非議，民眾投訴多，台南市警察局推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，今晚7點在學甲警分局舉行第11場分區座談，學甲區、將軍區、北門區有108間宮廟代表參與簽署，北門錦湖國小的獅陣示範優質藝陣文化。

台南市「優質宮廟、文化府城」行動公約，要推動「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」等六大主軸。

南市16個警分局將邀請轄區共1610間宮廟簽署優質宮廟行動公約，期盼藉此重振宮廟文化優良名聲，擺脫環境髒亂、鞭炮吵雜、肢體衝突等負面代名詞；今晚學甲分局是第11場分區座談會，包括北門南鯤鯓代天府、三寮灣東隆宮、學甲慈濟宮、惠濟宮、將軍文衡殿等108間宮廟代表參與簽署。

台南市警察局局長黃宗仁說，市府有責任推動優質宮廟文化，包括警察局、民政局、環保局、消防局、公所主動站出來協助宮廟辦好廟會，交通不亂、環境乾淨，陣頭轎班打架由警察來處理，讓宮廟廟會、遶境辦得順利，香火更旺，信眾更多，「好人宮廟來做，壞人由警察來做」。

黃宗仁說，如有陣頭轎班假藉神明擾亂社會治安，暗地作奸犯科，警察絕對視其為如「八大行業」，除之後快，台南近年已有4家宮廟被警方「消滅」。市警局副局長許世旻說，推動優質宮廟行動公約，是幫助宮廟自律，不是阻礙宮廟辦廟會、遶境，贏得市民尊敬優質廟會傳統宗教文化。

學甲分局長洪頂力年幼時就在北門南鯤鯓廟埕時常跟著廟會人潮設攤充當小販，對傳統宗教活動有份特別的情感，他說，現在廟會時有職業藝陣、阻塞交通、噪音、空污，或有陣頭鬥毆，讓傳統廟會活動變調，所以推動優質宮廟行動公約讓他特別有感，期待傳統宮廟文化能夠優質呈現，大家一起找回傳統質樸、虔誠的宗教內涵。

北門南鯤鯓廟、福安宮、將軍文衡殿會中發言認同優質宮廟，也推動減香、使用電子鞭炮。

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