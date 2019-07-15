世界巧克力大賽來了！ 亞太賽事在屏東

ICA主席Martin Christy（投影幕左）與副主席Ｍaricel Presilla（投影幕右）今天透過視訊記者會，與屏東縣長潘孟安及屏東可可產業的產、官、學人士，一起正式宣告2019世界巧克力大獎亞太區競賽正式啟動。（記者邱芷柔攝）

2019-07-15 19:20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被譽為巧克力界奧斯卡的「世界巧克力大獎（International Chocolate Awards,ICA）」去年首度移師亞洲，評審地點在高雄，並在台北舉行頒獎典禮，今年屏東縣政府拿下主辦權，從收件、評審到頒獎都將在屏東舉行。

ICA主席Martin Christy與副主席Ｍaricel Presilla今天透過視訊記者會，與屏東縣長潘孟安及屏東可可產業的產、官、學人士，一起正式宣告2019世界巧克力大獎亞太區競賽正式啟動。

Martin與Ｍaricel表示，去年在台灣舉行亞太區第一次獨立競賽，收到了14個國家、726件作品，評審們對於參賽作品都相當驚艷，因此對今年的賽事充滿期待，希望能有更多優秀的作品誕生。

潘孟安表示，未來將以「屏東可可、台灣巧克力」推動在地產業升級，今年取得世界巧克力大獎亞太區競賽的主辦權，與客家委員會、行政院農業委員會水土保持局共同辦理，希望透過賽事引領在地產業邁向國際化，帶動周邊經濟效益。

可可業者蘇一明說，目前屏東的可可產業已逐漸形成完整產業鏈，具備栽培、加工及銷售能力，自己的可可產品也有固定客群，今年是他第一次參賽，會透過在地素材融入巧克力創作，用屏東的好味道全力應戰。

縣府客家事務處表示，國際競賽評審場地必須符合乾淨、無味等高標準要求，今年縣府複製去年高雄餐旅大學的經驗，將競賽場地搬到屏東美和科大，預計今年收件數可突破千件，評審團光吃巧克力可能就得花上1個星期，期待透過賽事讓世界看見台灣、看見屏東。

2019世界巧克力大獎亞太區競賽，將從即日起至7月28日進行原味巧克力（bean to bar）收件，其他相關作品則於8月30日前收件截止，決賽時間為8月31日至9月5日，9月7日舉辦頒獎典禮，並宣布2019年亞太區比賽的獲獎名單，屆時將會邀請所有亞太地區參賽者及評委出席與會。

ICA在全球的美洲區、亞太區、比利時、法國、英國等十幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是目前涵蓋地區最廣的巧克力比賽，也是業界公認規模最大、可信度最高的賽事。

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