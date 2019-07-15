竹北高鐵特區特教用地淪荒地？社福團體怒批新竹縣府

2019-07-15 13:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣數個社福團體由議員吳旭智、竹北市民代表蔡蕥鍹陪同，聚集國立新竹特殊教育學校旁閒置地，共同質疑縣府「強佔」特教學校0.445公頃用地，11年來竟沒有任何後續規劃，在寸土寸金的高鐵特區，任其荒蕪至今，十分離譜，希望縣府重新啟動竹縣特殊資源中心的規劃！

（補充）縣府副處長蔡淑貞表示，縣府並無強佔土地，未來用途仍規劃作服務特教生使用。有關特教學校剩餘0.45公頃，縣府2017年11月即函文向中央爭取興建特教資源中心補助，但教育部國教署於2018年3月回文建議先就受少子化影響減班的學校教室活化等方式辦理；不過，考量近年早療需求日增，今年仍會再提出興建特教資源中心經費約9000餘萬元，請國教署給予補助。

包括前新竹縣智障福利協進會理事長詹常宗、竹縣希望無限關懷協會理事長劉興藻、竹縣天使關懷協會理事長張仁忠等社團代表，一同高呼口號「支持荒地變好地」、「特教生不是次等學生」等，要求縣府儘快活化這塊閒置地，重視特教孩子與家長的需求。

詹常宗表示，新竹特教學校用地，原為交通部竹北高鐵新竹站特定區內都市計畫文特用地，在他的奔走下，教育部決定籌設特教學校，以完成「一縣市一特教學校」的目標；交通部2007年11月同意無償撥用該地予縣府，縣府提供土地使用權，交由教育部管理。

特教學校建校後，縣府卻在2010年3月向教育部協議拿回其中0.89公頃土地，2015年再撥回0.445公頃給學校興建風雨操場，但另一半土地缺乏後續規劃，荒蕪至今！

吳旭智無奈舉例，新竹縣雖有國立特教學校，但是縣內特教資源十分非常不足。曾服務過一個自閉症孩子需要安置的個案，他幫忙打了許多電話，但縣內現有單位都無法安置，鄰近縣市卻有3個地方可以安置，前提是個案的戶籍必須搬到該縣市，讓家長無奈「是要逼他離開新竹縣嗎？」另外他也常接到家長陳情，家有情緒障礙的孩子，常求助無門。

蔡蕥鍹指出，教育處資料顯示，竹縣特教生有3123人，竹北市有1020人，顯見確實非常需要特教資源挹注。縣府曾在2017年提出於該閒置地設立竹縣特教資源中心的構想，卻礙於縣府負債缺乏經費無疾而終，希望縣府加快腳步。

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