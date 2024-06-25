獨家》台北花卉公司推新措施 承銷人反彈揚言抵制

位於內湖的台北花市，此為花市切花區。（記者楊心慧攝）

2024/06/25 16:48

〔記者楊心慧／台北報導〕位於內湖的台北花市是全台最大的批發市場，傳出台北花卉產銷公司在臨時董事會決議，辦理盆花乙種承銷人需繳交承銷保證金20萬、每年調高1萬的業績標準，將在7月1日正式上路，若未遵守將被取消資格、無法進場交易，此舉引發業者不滿，有乙種承銷人揚言，將到其他地方批發花卉交易抵制。

不具名的承銷人受訪批評，此舉是畫地自限、殺雞取卵，門檻設高後，大家寧可到他處批發，市府在花卉公司董事會也有官股，市場處有列席卻毫無作為，目前預計有許多承銷人抵制表達抗議，但也將造成花農供貨、無承銷業者進場買花的亂象，沒人買的花再流入其他市場，同時也造成供銷失衡、價格混亂的現象，不但衝擊盆花市場價格，更會使產銷供需失衡，無法理解花卉公司的用意何在。

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台北市花卉公司總經理張堂穆回應，公司有收到業者陳情反映，將在7月11日常董會建議修正，包括現金交易不需保證金，押金希望維持本票、現金並行，目前逾期未繳交將無法入場交易，但不會直接取消承銷人資格。

台北市場處長陳庭輝表示，提高業績的原因是花卉公司想區隔小型業者，希望有規模的業者參與拍賣，這是公司的本意；保證金經過董事會討論決議，希望確認承銷人的資格而訂定的規定。

台北花卉公司4月10日貼出公告，將從7月1日起調整盆花乙種承銷人業績標準及保證金設定，承銷人需配合辦理，包含乙種承銷人業績標準，自7月1日起逐年調高1萬元，最高調整至8萬元，逐月審核；以現金繳交承銷保證金20萬元，未繳交者均需於6月30日前完成繳交，逾期未繳交者即取消盆花乙種承銷人資格；據了解，此項決議是上屆董事會拍板、本屆董事會執行。

前台北巿花綠小站花店協會理事長、名揚花苑負責人郭慧珊受訪說明，乙種承銷人是在台北內湖花市不具攤位、店在其他地方的承銷人，如今此項調整僅針對盆花業者，且過度限制引發不少業者不滿，每年調高業績要求對業者壓力大，十分不合理，雖然這兩個月有與花卉公司、市場處協調陳情，卻仍改變不了，實在無計可施。

台北巿花綠小站花店協會理事受訪吳振益表示，北市府有四成花卉公司股份，經營不能僅以營利為目的，另有帶動台灣花卉蓬勃發展的任務，如今要求不符市場經營模式，恐遭導致承銷人抵制，勢必影響公司營收，另外繳交的20萬現金是否會被挪用也有疑慮，過去皆以現金交易、每筆立刻結算，並不會有欠款問題，質疑為何還要繳交20萬現金。

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