地主爆：高鐵新竹站店面10年無人問 迄今如「廢墟」

2019-04-21 15:18

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣去年地價稅暴漲意外吵出鄉親對竹北高鐵特區「錢」景如泡沫的質疑！？陳情地主之1鄒增乾直言，他10年前被徵收後，跟其他地主一樣進場投資位於高鐵新竹站正對面的某住商混合大樓，花近3000萬買1個店面卻從未租出去過，倒是繳了7、80萬的管理費。另筆土地緊鄰1塊屬於角地的公有地，然而這塊公有地寧可養雜草和直徑超過30公分的雜木也不開發，為什麼？就是土地使用效益不如想像嘛！

新竹縣政府表示，高鐵新竹站周邊有很多屬於交通部鐵道局的土地，就近年觀察，中央多半以標售、設定地上權、或是出租的方式處理，但是表現都不如預期。作為地方政府，他們只能用加強做好完善的基礎公共設施來促進地方發展。

民進黨籍新竹縣議員張珈源說，他受理過鄒增乾的陳情。鄒增乾想要表達的就是新竹縣境內的新興開發區並非都是寸土寸金，縣府調漲公告地價帶動地價稅暴漲，實在應該考慮到像他這1類沒有買賣過土地、從中獲利過的原始地主們，在耕田務農一輩子下，真的沒有能力繳納突然間暴漲的地價稅。

張珈源說，既然縣府已提出將擬定辦法供屬於前述特例的地主，用申請做停車場或公園綠地的方式來減免地價稅，他將在議會監督，要縣府務必儘速確定相關申請辦法，讓符合資格的地主們依法有據可以提出申請。

鄒增乾說，作為世代務農的家庭，只因國家政策導致土地被徵收，配回的土地儘管已從農地變成建地，但在他們眼中一樣還是祖產，「沒有人會想賣祖產！」頂多就是拿來出租。

但以他在高鐵新竹站對面所買的店面為例，位置不好嗎？卻長達10年只能一直在招租、招商，現在猶如1大棟的「廢墟」。

他配回的土地則位於竹北文中2對面，旁邊的角地是交通部鐵道局、內政部以及新竹縣政府共有的。但是文中2迄今沒消息，周邊怎麼可能活絡？而前述公有地更是長滿雜草，寧可「養」胸徑超過30公分的雜木也不開發！

由此可見，竹北高鐵特區的土地利用效益並不如想像中的好，對於跟他一樣，徵收後從沒有賣地從中獲利的原始地主，縣府地評會評定公告地價時，是不是也應該把前述狀況也納入考量？

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