大雨歇、氣溫升 衛生局：台南本週防登革熱決戰期

2019-07-15 11:37

〔記者王俊忠／台南報導〕今年台南市本土登革熱迄今維持9個病例，疫情尚未解除。南市衛生局長陳怡表示，最近3週市區8區、258里陽性容器雖有遞減，但本週氣溫可能會上升，適合蚊子生長，本週是防疫決戰期，希望市民們全力配合清除容器積水、落實孳清再孳清。

市府登革熱防治中心指出，市區8區（含永康、仁德兩區）的258里陽性容器率60％以上，從3週前的97里減少到58里、上週的21里，有孑孓的陽性容器率雖有減少，但大雨方歇，蚊蟲卵沒有讓雨水沖刷走，放晴後的高溫正好加速孑孓孵化，所以本週是防疫決戰期，人人都要成為「滅孑大師」，保障家人及社區健康安全，請民眾落實「巡、倒、清、刷」工作，杜絕病媒蚊長成。

近日南市常有不定期降雨，造成社區裡低窪及相關容器積水增多，加上有些民眾喜用容器接雨水利用的習慣，如疏忽巡檢會增加病媒蚊孳生機會，因為積水容器會孳生孑孓。疾管署南區管制中心主任李翠鳳提醒，像易被忽略的水錶、家戶洗手檯下方、廢輪胎等死角都有積水可能，請民眾要努力的巡視戶內、戶外，清除積水容器。

環保局副局長陳幸芬說，為避免廢輪胎成為積水孳生病媒蚊，環保局啟動對低收入戶的廢輪胎回收作業，低收入戶拿1個廢輪胎到清潔隊回收，可獲20元回收金；但每人1個月回收上限是2千元。

防治中心也請民眾勿隨意丟棄飲料杯等積水容器，徹底揪出隱性孳生源。相關防疫資訊可至台南市府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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