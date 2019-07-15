國際物理奧賽 我奪2金3銀、排名第5

2019-07-15 10:08

〔記者林曉雲／台北報導〕2019年第50屆國際物理奧林匹亞競賽結果，自以色列台拉維夫傳回捷報，在78個國家、360名參賽學生中，代表我國參賽5名學生共獲得2金3銀佳績，以金牌數計算國際排名，我國排名第5名。今年則是由中國與韓國分別獲得5金、並列第1名，俄羅斯4金，越南3金，我國、美國及印度均為2金3銀。

教育部表示，我國自1994年起參加國際物理奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲73金、28銀、18銅及8面榮譽獎，近5年參賽我國國際平均排名為前3名，代表我國參賽學生於2005年、2010年、2011年、2012年、2014年及2016年的競賽中均全數榮獲金牌。

5名學生成績分別是：建中學生王維恩獲金牌、個人排名第16名；建中學生楊承澔獲金牌、個人排名第26名；建中學生姚勁宇獲銀牌、個人排名第36名；台中一中學生林晉毅獲銀牌，個人排名第39名；建中學生董宇光獲銀牌、個人排名第52名。

我國代表隊由台灣師範大學物理系教授高賢忠等10多人組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，從2315名學生當中，選出5名學生代表。

教育部為獎勵學生的優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者，可推薦入大學院校各本學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

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