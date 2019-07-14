全國客家文化夏令營 移師桃園紮營

2019-07-14 22:28

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市政府客家事務局、財團法人馨築文化基金會主辦，客家雜誌社承辦的全國客家文化夏令營，今年移師桃園紮營，14日至16日在龍潭區的渴望會館舉辦，客家委員會副主委楊長鎮、馨築文化基金會董事長林光華、營長陳石山等人主持開營典禮，頒獎給義助承辦客家夏令營30年的張義品、周德君、徐煥昇，表彰3人對客家文化傳承所做的貢獻。

楊長鎮表示，客家夏令營活動的舉辦，讓學員置身渴望園區的綺麗景致中，同時踏勘聖蹟亭、七十三公、阿霸妹生活站、黃復興號，彷彿穿過時光隧道遙想當年的旖旎歲月，還要走訪桃園客家文化館，親炙客家文學館與音樂館，深度認識客家文學的歷程和事蹟。

活動課程分親子營（幼兒園大班、國中、國小學生及家長）、文化研習營（高中、大專學生及一般社會人士），師資陣容堅強，邀請立委蔣絜安專題報告「客語教育與師資培育的瓶頸與前瞻」，黃武山教做客家布袋戲，另有張秋臺、黃仁安、黃永達、何石松、溫彩棠、張春泉、官賢相、陳怡婷、黃珮舒、謝國玄、李佳、劉于慈、古美珠、涂世宗、鍾麗鶯等客家學者專家蒞營授課。

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