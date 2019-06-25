白手起家與警辦夏令營 造福偏鄉9國小

2019-06-25 14:35

〔記者歐素美／台中報導〕台灣全球第三大車用鏡頭廠「合盈光電」董事長許玄岳，與清水警分局合作開辦暑期夏令營，7月1日至8月30日安排英語讀者劇場、創意蛋糕、故事創作、科學玩具、老虎伍茲高爾夫球班等系列活動，希望造福清水區三田、槺榔、大楊、高美、大秀、西寧、吳厝、甲南、東山等9所偏鄉小學。

許玄岳白手起家，30年前在清水區的漏水鐵皮屋中開始創業，如今創業有成，積極投入偏鄉及弱勢孩童扶助計畫，配合國中小學放暑假，今年特別結合清水警分局合辦「暑期夏令營」，希望幫助弱勢小孩也能走出一片天。

清水警分局表示，「暑期夏令營」從7月1日起至8月30日止，為期9週，經費由「合盈光電」全額贊助，招生對象以清水區三田、槺榔、大楊、高美、大秀、西寧、吳厝、甲南、東山等9所偏鄉小學為主。

許玄岳表示，弱勢家庭的孩子資源少、困難多，為了讓弱勢孩子也能有機會學習到不同的才藝，才特別舉辦暑期夏令營活動，「人窮，但志不能窮」。

「暑期夏令營」，天天安排精彩活動，包括英語RT（讀者劇場）、創意蛋糕、故事創作、科學玩具、老虎伍茲高爾夫球班等。清水警分局的警察哥哥及姊姊也將走入校園，以生動、活潑的方式，推動「青春專案」犯罪預防宣導。

清水警分局長張啟祥表示，暑假是青少年最容易誤入歧途的時機，而弱勢孩童更容易被同儕牽著走，警方這次有機會與「合盈光電」合作共同舉辦「暑期夏令營」，並結合「青春專案」犯罪預防宣導，是一項寓教於樂的有意義活動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法