彰化家長抄起來！超夯的免費夏令營又來了

2019-05-11 21:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣每年秒殺又免費的暑期夯團又來了！消防局舉辦的「消防小尖兵夏令營」，今年將辦四梯次，預計招收440位小朋友；縣警局舉辦的「小小正義使者go體驗營」，今年將招收8梯、共240人，都還沒開始報名，就已將詢問爆線！

「消防小尖兵夏令營」將於5月27日受理報名，參加資格為，就讀彰化縣各國民小學2、3、4、5年級學生（以報名當時之年級），分4梯次，每梯次110人，總計440人，免費報名參加，活動時間每日8時30分至16時30分止，並提供午餐，報名採取網路報名，或是向各梯次活動地點所在地的消防大隊電話報名。

彰化縣消防局表示，今年第1梯次（第三大隊）將在7月1日登場，在溪湖鎮湖東國小舉行；第二梯次（第一大隊）在7月5日登場；地點在彰化縣原住民生活館；第3梯次（第四大隊）在7月9日登場，地點在溪州國小；第4梯次（第二大隊）在7月12日登場，地點在永靖國小。

而彰化縣警局的「小小正義使者go體驗營」活動，將5月15日早上8時在縣警局臉書公布報名方式並開始受理報名，報名時間至5月31日止，參加學童必須設籍彰化縣，同時就讀縣內國小、幼兒園或在家自學者，年紀須滿5歲且未滿10歲，也就是出生日期在98年6月30日至103年6月29日期間。

「小小正義使者go體驗營」將辦8梯次，分別為6月29日、6月30日、7月6日、7月7日，各辦上午、下午兩梯次，上午梯次8點到12點，下午梯次為2點到6點，預計招收240個名額，為了公平起見，將以電腦抽籤，將在6月14日上午10時在彰化縣警察局3樓會議室辦理公開電腦抽籤。

許多家長表示，這兩項營隊根本就是夢幻營隊，有錢也無法參加，尤其是可以學到消防救生觀念，這比什麼都重要，小朋友更愛換上消防隊服或是警察裝，還有機會騎上迷你警用車，雖然已經參加兩年都落空，但今年還是要再接再厲，再來繼續抽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/