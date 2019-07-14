搭M1A2T戰車熱潮！ 2退役坦克進駐大里塗城公園成亮點

2019-07-14 20:29

〔記者陳建志／台中報導〕美國國務院批准出售M1A2T戰車給台灣，讓戰車再度成為民眾關注焦點，大里區塗城公園附近就是陸軍機械化步兵234旅，在市議員林碧秀牽線下，12日將原本放在南區新榮公園，兩輛退役的M41戰車和M42防空自走砲車載到塗城公園永久展示，吸引許多民眾來拍照，成為公園新亮點。

市議員林碧秀表示，原台中市南區陸軍戰車基地勤務處的舊址，幾年前闢設新榮公園進行綠美化，並擺放兩輛退役戰車做為紀念，但近來因國防部將土地標售，得標建商準備蓋房子，兩輛戰車需移走，因之前曾爭取退役的戰車、飛機到大里的公園展示，民政局得知詢問是否有適合地點可擺放？

林碧秀表示，得知後考量大里塗城公園附近就是陸軍機械化步兵234旅，展示戰車相當適合，且公園內空間足夠，徵詢塗城里長黃仁耀後獲得支持，由民政局事先在公園內闢設展示空間。

12日民政局僱用拖板車、吊車，將兩輛戰車載到塗城公園，吊掛放在事先準備好的空地上，地方開心以辦喜事的心情迎接，包括市議員林碧秀、大里區長鄭正忠、塗城里長黃仁耀等人都到場，因可連接一旁優美的草湖溪自行車道，將成為大里新的亮點公園。

今天假日吸引不少民眾來公園參觀、拍照，一位軍事迷林先生帶著兩個念小學兒子經過塗城公園，發現多了兩輛裝甲車，立刻停車帶著兒子近距離欣賞戰車的構造，笑稱因美國準備出售M1A2T戰車給台灣，最近都和兒子看關於M1A2T戰車的影片、報導，看到這兩輛實體戰車更有感覺，開心帶著兒子拍照留念。

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