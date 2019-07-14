又出包？！宜蘭國民運動中心疑泳池水質不佳 害人染腸胃炎

2019-07-14 15:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭國民運動中心爭議不斷！除驗收拖1年仍未過關，近期有民眾爆料，運動中心游泳池水質大有問題；民眾吳濬彥投訴，他弟弟的女友到運動中心泳池游泳後竟罹患腸胃炎，也有友人的兒子因此眼睛受感染，他認為泳池水質縣府應該重新檢驗；縣府教育處回應，會加強運動中心泳池加強生菌數及氯含量的管控，並關懷患者病情。

宜蘭國民運動中心位於宜蘭運動公園，每天約200人次使用，縣府斥資2億3000萬元興建，並以OT方式辦理促參招商。全案2016年3月動工，去年5月完工，原預計去年7月啟用。

但完工後，中心爭議不曾間斷，先是羽球場收費過高，挨批「貴族式」收費，縣府辦理工程驗收，竟發現有900多項缺失，導致啟用時間一延再延。去年11月，縣府同意「先啟用、再驗收」；然而，工程完工1年多，啟用也逾8個月，驗收卻仍未通過，讓縣府遭審計室發文檢討，要求改善。

縣府驗收工程的改善項目，包含泳池因使用鹽消毒，導致氯含量不足，縣府對外表示，水質經過檢測與管控後，已符合標準；不料，風波卻不間斷，泳池水質問題再度遭到外界質疑；吳濬彥表示，弟弟的女友和全家人一起到國民運動中心運動，當天大家都吃一樣的食物，並使用不同的設施。

吳濬彥說，但回家後只有到泳池游泳的弟弟女友感染腸胃炎，且原因疑似就是喝到泳池的水，到醫院看病，醫生也說泳池水質的確有必要檢驗一下，因為這已非第一次；吳濬彥指出，另外，他母親朋友的孩子，也曾因到運動中心泳池游泳導致眼睛感染，甚至轉移感染到腎臟住院，他認為縣府針對泳池的水質，應該做更多把關。

宜蘭市長江聰淵也關心此案，他在臉書PO文呼籲民眾，前往國民運動中心時多留意環境，縣府也應縮短抽驗水質的間隔，並盡快改善相關檢測設施。

教育處指出，民眾泳池游完泳後受到感染，是不是跟運動中心的水質有關，還有待查證，但縣府會去關心民眾病情，並做好查證工作，現階段中心泳池美日都有依照規定做水質的檢測，水質沒有問題，未來也會加強生菌數與氯含量的管控，如民眾還有遇到問題，可以跟縣府聯絡。

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