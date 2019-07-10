宜蘭國民運動中心 驗收1年多仍未完成

2019-07-10 17:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭國民運動中心去年完工後，驗收遲遲未過，去年11月縣府先開放經營廠商讓中心開幕營運，再處理驗收問題，不料，去年5月完工至今已1年多，工程仍未完成驗收；宜蘭國民運動中心總經理李大順痛批，縣府行政效率太差，施工廠商該罰就要罰，該換就要換；縣府坦言，施工廠商確實不夠積極，會依法開罰。

宜蘭國民運動中心位於宜蘭運動公園，縣府將原有泳池打掉作為興建基地，由縣府辦理規劃，斥資2億3000萬元興建，並以OT方式辦理促參招商。全案2016年3月動工，基地面積3689平方公尺，兩層樓總高度12公尺，去年5月完工，原預計去年7月啟用。

但完工後，縣府辦理工程驗收，竟發現有900多項缺失，大缺失例如未按圖施工，小缺失則像油漆脫落，導致當時中心啟用時間一延再延，去年11月縣府只好先讓中心開幕，再繼續後續驗收作業；然而，工程完工至今已1年多，啟用至今也已逾8個月，驗收卻仍未通過，遭審計室檢討，要求改善。

運動中心現階段每天平均有200人使用，工程驗收沒過，讓不少人憂心，使用上會有安全疑慮；經營運動中心的李大順指出，驗收還未通過，造成經營者不少困擾，他認為，縣府沒有興建國民運動中心的經驗沒關係，但行政效率不該這麼差，施工廠商有問題，該換的就要換，該罰的就要罰。

李大順表示，目前中心還有的缺失，包含空調溫度不夠低、泳池沒有設計回收過濾機制、泳池用鹽消毒，氯含量不足及泳池消防警報系統容易誤響等。

教育處指出，針對國民運動中心的缺失，教育處每周都有找廠商來研議解決方案，例如冷氣不夠冷，已請廠商積極維修，消防警報器誤響的問題，也已請廠商更換新的設備，現階段中心營運不會受到影響，更沒有安全上的疑慮。

建設處表示，由於每個項目給予的改善時程都不同，驗收完成的時間表還無法預期，會驗收這麼久，是因施工廠商在驗收發現問題後，改善的態度不夠積極，未來只要任何1個項目超過驗收時程還未完成驗收，在所有驗收程序完成後，就會依契約逐項向廠商開罰。

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