新竹縣的斃死動物屍體 8月起恐將無處化製

2019-07-13 20:13

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣沒有化製場處理畜牧業所生禽畜屍體，過去一向委由雲林的業者代為化製。最近該名化製業者發函通知不做了！疑似是因不堪場區周邊民意的壓力之故，決定8月1日起就不再處理雲林縣以外的前述動物屍體。

新竹縣養豬協會理事長陳林金玉說，這其實是台中到雙北間北台畜牧業共通的問題，除了新竹縣政府，中央更應儘速拿出對策，否則將大大衝擊國內的動物防疫和環境保護工作。

新竹縣政府農業處處長邱世昌說，他們一方面在昨（12）日派員南下，於雲林縣政府跟業者協商，請化製業者依合約，到今年底前正常代為處理新竹縣的斃死動物屍體。

另方面他們則向中央求助，特別建請加速新建位於桃園的區域化製場腳步。

邱世昌說，新竹縣目前在養的豬隻只剩65000頭，跟其他畜牧業加起來，每天約有2公噸的斃死畜禽屍體需要化製。

由於缺乏用地、設備，過去都由縣府補助新竹縣養豬協會每年100多萬，由協會派車回收畜牧場的斃死動物，再由雲林的化製場派車北上接走，免費化製成肉骨粉等動物飼料，雙方互蒙其利。

陳林金玉說，該協會是在6月底收到雲林私人化製場的函，通知說他們儘管很努力防制空汚，但因仍造成周邊民眾困擾，所以決定本月31日之後，不再處理雲林縣以外的斃死畜禽，導致新竹縣的畜牧業者都不知所措。

陳林金玉說，台中以北到雙北間的北台縣市迄無化製場，為了動物防疫安全、防制空氣污染、降低畜牧業者運送化製的處理成本等，該協會成員普遍期盼能早日在前述的地域內新建化製場，如果可以，他們甚至期待就在新竹縣、不影響其他民眾的地方設置。

陳林金玉說，雖然中央也鼓勵畜牧業者自行購買化製機，但是該協會率領會員去外縣市觀摩後，普遍反映化製機不好用，特別是斃死畜禽的狀況不是天天有，也沒有人希望天天發生，如此一來自購化製機無異是一種資源浪費，他們支持設場集中化製。

她還說，新竹縣的畜牧業者都很感謝雲林化製業者多年來的幫忙，希望對方能繼續給新竹縣的畜牧產業協助。否則無處化製的壓力，難保有一天不會出現斃死畜禽被偷丟的狀況，這對動物防疫和環境維護都是個打擊。

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