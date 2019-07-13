今日風真透！6米樹斷 阻苗128縣道

2019-07-13 13:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天不僅高溫炎熱，風勢也強勁，苗栗縣通霄鎮128線烏眉國中前，一棵木麻黃因不敵風力，被攔腰吹斷，目前該路段全線封閉交通管制中，轄區通霄警分局烏眉派出所員警也聯繫相關單位到場協助處理中。

據中央氣象局觀測統計資料顯示，今天上午7點到12點，通霄鎮今日最大風速4級、每秒5.9公尺，最大陣風5級、每秒10.3公尺。

通霄鎮128線烏眉國中前，一棵高約6公尺、直徑約80公分的木麻黃，因樹幹已遭腐蝕，加上今天風勢強勁，於午間被攔腰吹斷，幸倒塌時，沒有人車經過，沒有造成人員受傷。

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