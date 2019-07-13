超靈異！百姓公廟後方 47個骨灰罈半夜全部爆裂

2019-07-13 12:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕超玄！台中烏日五光路、環河路口有一個萬福祠百姓公廟，旁邊過去是第一公墓，現已成綠地，10多年前，附近住戶將亂葬崗骨骸移出，並且重新整理，分裝在47個骨灰罈，並置於廟後，卻在1年後，47個罈全部爆裂，骨骸散成一地，禮儀師也表示原因不明，讓此百姓公廟靈異傳說不斷。

此外，萬福祠百姓公廟前方路口，還設一個刻有「南無阿彌陀佛」的石頭碑，當地人賴信禎表示，此石頭碑才剛立一年，因為有一位宮廟的師姊經過，看到路口情形，便直接進入百姓公廟內，找照看公廟的人，指此路口相當複雜，是五向路口，可能會車禍不斷，建議設一個石頭碑，才能擋煞，附近住戶了談了很久，才同意設立，車禍真的有減少。

五光路環河路口過去是第一公墓，還有亂葬崗，4、50年前，在地人賴信禎的父親便在路口興建了萬福祠百姓公廟，10多年前，賴信禎的弟弟賴東寶將在亂葬崗的骨骸重新整理，放置在47個骨灰罈內，並且置於百姓廟的後方，讓這些無主的靈魂有地方安息。

然而在1年後，一位照看百姓公廟的志工，半夜聽到破裂的聲音，第2天查看，竟是47個罈竟全部破裂，罈內的骨骸散一地。

賴信禎表示，請禮儀師來了解原因，但禮儀師卻不知是何原因。

賴信禎表示，此一事件，讓地方人議論紛紛，有人認為可能裝在骨灰罈的骨骸，並非同一人的，才會爆裂，也有人認為，可能這些骨骸的主人，希望能回歸於大自然的土地，但是不管如何，附近住戶都會常常來拜拜，保佑地方平安。

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