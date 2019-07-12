新埔分局老龍柏移植大作戰 樹醫會診這樣建議…

2019-07-12 20:18

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔警分局辦公廳舍拆除重建在即，工程基地內一棵樹齡至少半百的老龍柏無法現地保留，移植作業成了一大挑戰，主辦工程的警局後勤課以及前、現任分局長陳啟明與婁自強都非常重視。樹醫師李碧峰獲悉主動會勘，建議警方配合工程，只要把握住龍柏的休眠期，不用斷根、逕自移植，老龍柏依舊能異地穩定重生。

警局後勤課說，工程基地上有龍柏、桂花及竹柏共4棵樹需要移植，特別是枝繁葉茂、樹形優美的老龍柏最為大家所關切。未來會多方徵詢縣府農業處等相關專業單位的意見，好讓老龍柏日後依舊能成為新埔分局最美的風景。

樹醫師李碧峰說，樹木靠地面的支持根及吸收根吸收、輸送、儲藏水分與養分， 支持植物樹體，並且以樹冠層的枝葉為營養體行光合作用來製造養分回饋給樹體運用。斷根之後無法吸收水分，就會影響前述樹木生命機制的運轉，因此斷根後必須促使其發根、好好「養根」。所以執行斷根、移植、新植及強剪作業都要適期，把握樹木在「不吃不喝」的休眠期期間進行，對樹木的影響才能降到最小。

然而國人移植樹木始終陷入一定要先斷根，樹木移植才會成功；沒有斷根，樹木被移了就一定難活命的迷思。

他說，只要依據植物品種特性，選擇休眠期間或生長旺季的「適期」進行作業，就算沒有事先斷根養根，樹木依舊可以生長良好。

李碧峰說，龍柏是常綠針葉樹，其休眠期約在每年年底12月到次年2月之間。判斷「下手」的最佳時候，通常就是入冬後第一波寒流冷鋒過境後1個月左右，這時就是斷根或移植的最好時機。

新埔分局辦公廳舍新建工程將在今年底前完成發包，可望在2月開工，為了移植老龍柏等4棵樹木，警方對於到底該在何時斷根？何時移植而頭痛。

李碧峰日前會同新埔分局分局長婁自強現勘後，評估這棵樹齡至少50歲的龍柏，除了有輕微的蟻害，整體健康情況良好。但是現在盛夏溽暑若貿然斷根，恐將讓龍柏老命不保，他建議把握今年其休眠期來臨，不做斷根，逕自移植；但移植作業當下要先拆除圍牆才能作業。

至於現在就先針對地面表土進行整地鬆土，以便於澆水養護，並修剪其枯乾不良的枝葉以利其積蓄營養，等待移植。

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