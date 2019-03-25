砸到牛頓的蘋果樹落腳台灣12年 宜蘭市力爭5代孫移植

2019-03-25 19:25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕相傳砸到物理學家牛頓的蘋果樹，有5株嫡傳後代12年前從日本移植台中武陵農場，小樹苗現長到成人高度，傳為台、日兩國佳話；促成這樁美事的日本本莊東扶輪社前社長木內義範，今到宜蘭市公所訪問，市長江聰淵盼讓蘋果樹落腳宜蘭大學，獲得木內義範允諾，預計4月就會帶給市公所好消息。

1814年牛頓英國故居蘋果樹死亡，經嫁接保存繼續培植，後來分株輾轉送到日本；2006年5月20日，日本本莊東區扶輪社送給宜蘭5株牛頓蘋果樹苗，並附上血統證明是第四代，先種植在武陵農場宜蘭分場，隔離防疫一年後移植武陵農場。

牛頓蘋果樹移植台灣12年後，5株蘋果樹長得頭好壯壯，每年3月底固定開花，成為台、日兩國民間社團的友好見證。當年促成這樁美事的木內義範，今到訪宜蘭市公所，市長江聰淵稱木內為兩國最佳「媒人」。

江聰淵說，牛頓蘋果樹移植時，由時任立委的陳金德居中協調，才得以在台灣成長，當年擔心蘋果樹水土不服，日方還一口氣贈送5支分株，幸落腳武陵農場後，每株都長得相當健壯。

今江聰淵也當面向木內義範提議；江聰淵說，宜蘭大學教育水準高，有農業專業，若蘋果樹落腳宜蘭，可做教學、研究使用，還有文化交流意義在內，盼日方能共同成就此事。

對此，木內義範則說，明年是本莊東扶輪社授證40周年，今年4月份宜蘭東區扶輪社也會到日本交流，他會盡快協助，希望四月份就能給東區扶輪社好消息。

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