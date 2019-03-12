鹿港百年老樟樹 移植六家國小新家延續生命

2019-03-12 16:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市六家國小校園裡一棵百年樟樹，是校友們的共同記憶，可惜10多年前枯倒；經捐贈母校圖書館的校友、上銀集團董事長卓永財的贊助，從「老樹媽媽」謝粉玉的苗栗獅潭樹園，找到一棵來自鹿港老街的100多年樟樹，悉心移植到六家校園，校方選在今天植樹節舉辦贈樟植樹活動，讓老樹重現新生命。

六家國小校長何明星表示，校園原有一棵百年樟樹，是日治時期（1943年畢業）的學生一起用兩輪式拖板車，花了1天從新埔山區拉回學校移植，是校友們童年的共同記憶，可惜老樹在10多年前枯萎倒下，令人懷念不已。

該校第43屆傑出校友卓永財聽聞此事，請上銀科技教育基金會偕同校方從老樹媽媽的樹園，找到一棵樹型與原樟樹相仿，樹齡也跟六家國小創校時間差不多的樟樹；細問之下，得知樟樹原生長在鹿港老街，因房屋整修，樹主人捨不得陪伴三代家人的老樹，特別商請老樹媽媽協助另覓新家。

卓永財直呼，「老樟樹移植到母校，可說是天時地利人和的緣份」，希望樟樹枝葉繁茂，庇蔭六家學子。卓永財為回饋母校及鄉里，以大哥之名、耗資1.6億元在六家國小捐建卓永統紀念圖書館，2017年11月底啟用，之後每年捐助購書及外師英語教學600多萬元，未來還將斥資300萬元建置「STEAM未來教室」。

贈樟植樹活動今早由六家國小弦樂團演奏揭開序幕，縣長楊文科、清大研發中心、清大百人會、校友及親師生等200多人參加，植樹儀式後，校友貴賓們也為老樹寫下祈福小卡片。楊文科稱許卓永財是企業捐資興學，造福鄉里的典範。

贈樹儀式後，基金會在圖書館舉行「牛背上的風景」動畫短片放映活動。該短片由卓永財親自配音，內容描述卓永財的大哥及母親身世、無私的愛及對家庭的付出，希望讓這份親情的愛流傳。

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