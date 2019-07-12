台南空品竟比高雄差？ 評比藏玄機 台南抱不平

2019-07-12 18:45

〔記者蔡文居／台南報導〕環保署昨天公布2018年全台各縣市PM2.5年平均濃度，台南市為倒數第三名，僅優於嘉義市及雲林縣，竟然比高雄還差，令人訝異。經調查，原來環保署評比的空品測站有玄機，讓台南冠上全國空品倒數第三的污名，台南環保局也為此抱不平。

台南市環保局今天表示，環保署公布2018年各縣市手動測站PM2.5年平均值濃度，台南市PM2.5濃度從2014年的30.2μg/m3，至去年已改善至23.0μg/m3，改善幅度高達24%。然距離空氣品質標準（15μg/m3）目標尚有一段距離，但是改善的決心是不會卻步的。

環保局長林淵淙表示，依據空污法規定，PM2.5 採用手動檢測結果判定是否符合空品標準，目前全國僅設有31站手動監測，直轄市挑選兩站、一般縣市則僅監測一站，台南市依自身的地理位置選擇南北兩個都會區測站（台南站及新營站）進行監測，較部份縣市選定人口偏少的郊區測站（屬背景站）來監測該縣市的空氣品質狀況有所不同，都會區因人口密集其污染本較郊區來的嚴重。

環保局表示，直轄市會設兩個手動測站，台南是選定市區的台南站及新營站，其中，新營站位在台南最北部，較靠近雲林六輕工業區，承受上風縣市的影響也最大，2018年的年平均濃度新營也是台南各測站中最高；而高雄是選定市區的前金和郊區的美濃，而美濃是高雄8個一般空品測站中濃度最低的測站。

環保局表示，各手動測站的位址幾乎都是從2013年開始設置到現在。台南也有向環保署反映這樣比較不公，測站數值應該跟該測站歷年數值比，不應該變成縣市的PM2.5濃度排名。

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